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Пушков поддержал ограничение авиасообщения со странами ЕС

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил действия российских властей о приостановлении полетов со странами Евросоюза. Своим мнением в пятницу, 13 марта, сенатор поделился в Twitter.

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«11 новых случаев коронавируса, причем все из Европы. Этого следовало ожидать. Надо было раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и ограничения на авиаперелеты», — написал Пушков.

Он отметил, что только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией с 16 марта. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.

В Российском союзе туриндустрии считают, что такое ограничение может привести к массовым банкротствам туристических операторов. Предполагается, что ситуация будет более кризисной, чем в 2014 году.

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что этот показатель уже сократился на 60% и продолжает падение.

11 марта Ростуризм и Росавиация организовали взаимодействие авиакомпаний и туроператоров, чтобы все стороны могли договориться и согласовать условия сотрудничества на фоне распространения коронавируса и его последствий.

2 марта стало известно, что туристическая отрасль стран Евросоюза потеряла за январь 2020 года €1 млрд из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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