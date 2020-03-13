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Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за вспышки коронавируса

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Фото: Global Look Press/Council of Europe Parliamentary
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Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отменили из-за вспышки коронавируса. Мероприятие должно было пройти в Страсбурге с 20 по 24 апреля 2020 года. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил журналистам депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

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«Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Ранее в пресс-службе ПАСЕ «Известиям» также сообщили о возможной отмене весенней сессии.

«В связи с глобальным распространение вируса COVID-19, повлекшим кризис здравоохранения, председатель ПАСЕ сейчас проводит консультации с членами Бюро Ассамблеи по вопросу возможной отмены или переноса апрельской сессии», — сказали представители ПАСЕ.

Ранее стало известно об отмене визита в Россию докладчиков комиссии Ассамблеи по мониторингу. В Госдуме также допустили, что из-за эпидемиологической обстановки в мире весеннее заседание парламентариев может быть отменено.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, вернувшись из Парижа с мероприятий Ассамблеи, объявил 11 марта о решении перейти на две недели на работу в удаленном режиме и таким образом самоизолироваться, «дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным на 13 марта, вирусом SARS-CoV-2 в мире заразились 142 тыс. человек, скончались 5,3 тыс. пациентов. В России подтверждены 45 случаев заражения.

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