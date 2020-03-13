Цены на золото упали более чем на 4% из-за коронавируса

Стоимость золота упала более чем на 4% вечером в пятницу, 13 марта, на фоне общей паники вокруг нового коронавируса, серебра — на 8%, а палладий подешевел на 18%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 18:53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,19%, или на $49,25 — до $1541,3 за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 7,55% — до $14,810 за унцию.

Цена палладия упала до $1585,7 после утреннего роста более чем на 5%.

По данным инвестиционного портала Investing.com на 18:53, золото дешевеет на 3,8% — до $1525,4 за унцию. Серебро — на 8,4% — до $1372, а палладий — на 17,7 — до $1,580,5.

«Мы отметили некоторую ликвидацию золота… некоторые могут быть удивлены, что золото подешевело, и говорят, что оно больше не является надежным активом, но в этой ситуации оно помогает генерировать ликвидность тогда, когда это необходимо», — приводит Reuters слова аналитика по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново.

9 марта на мировых фондовых биржах котировки рынка акций в Америке, Европе и Азии рухнули на 5–7%. Падение стало самым сильным с кризиса 2008 года.

В тот же день цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые с 2012 года. Согласно данным торгов мировых бирж, цена золота XAU выросла на 1,5%, до $1699,20 за унцию, а потом и до $1702,45. Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6%, до $1699,70 за унцию.

Азиатские акции отреагировали падением из-за распространения коронавируса.