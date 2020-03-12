США вводят запрет на въезд из Европы с 13 марта

США вводят запрет на въезд в страну из Европы, за исключением Великобритании, заявил Дональд Трамп, обращаясь к нации. Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся 30 дней. Трамп заявил, что ЕС не смог предупредить распространение коронавируса, как это сделали США. Штаты примут экономические меры в связи с распространением коронавируса. Власти будут кредитовать малый и средний бизнес. На эти цели придется выделить $200 млрд.