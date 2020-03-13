Российский ученый предсказал спад заболеваемости COVID-19 к концу июня

К июню-июлю месяцу ситуация с распространением коронавируса нового типа в мире может стабилизироваться, так считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

В Китае пик заболеваемости пройден еще 2 февраля, отмечает ученый в своем интервью агентству «Интерфакс» в пятницу, 13 марта.

«Эти вирусы (коронавирусы – ред.) есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один», — отметил он, добавив, что в ситуации с Covid-19 «примерно 50% паники».

Смертность от коронавируса нового типа за все время распространения инфекции — около 5 тыс. человек — сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день, — отметил Шестопалов.

Уступает Covid-19 и обычному гриппу. «США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек», — добавил эксперт.

Шестопалов также заявил, что новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 – 2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 – 2015 годов.

В целом меры, принимаемый против распространения коронавируса — «адекватные, хотя иногда и чрезмерные», — сказал он.

12 марта глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в июне, если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры.

Ранее в этот же день Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса. По данным на 13 марта, за сутки в Китае было выявлено лишь восемь новых случаев заболевания, умерли семь человек.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.