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Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

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Фото: TASS/Zuma
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Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.

Опираясь на правительственные документы, оказавшиеся в ее распоряжении, газета полагает, что первым человеком, зараженным новым заболеванием, мог быть 55-летний житель провинции Хубэй, но статус его как «нулевого пациента», то есть первого заразившегося, еще не подтвержден.

Документы, оказавшиеся у газеты, могут помочь ученым отследить распространение болезни и, возможно, определить ее источник.

Пандемия COVID-19 может закончиться в июне, если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, заявил в четверг, 12 марта, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.

Ранее в этот же день Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире достигло 131,6 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. человек.

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