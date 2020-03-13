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Жена премьер-министра Канады заразилась COVID-19

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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У Софии Трюдо, жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Associated Press.

Сам глава правительства ранее ушел на карантин вместе с семьей 12 марта, у него никаких симптомов заболевания нет.

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. После прохождения тестов, диагноз коронавирус подтвердился.

В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса. Общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро пятницы, 13 марта, достигло 131621 человек. При этом погибли 4940 человек, а выздоровело более 68,5 тыс. человек.

Накануне о своем заражении коронавирусом сообщил американский актер Том Хэнкс. Он и его супруга прошли анализы в Австралии и получили положительный результат.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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