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В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

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Фото: REUTERS/David Ryder
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Коронавирус в Китай могли занести американские военные. Такое заявление сделал в своем Twitter в четверг пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

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Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было зафиксировано несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус COVID-19.

«CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США — ред.) был пойман на месте преступления. Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть американская армия принесла эпидемию в Ухань… США должны объясниться!» — заявил Чжао Лицзянь.

Также представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал опубликовать данные имеющиеся у американских властей. В Соединенных Штатах, по его словам, за сезон гриппом переболели 34 млн человек и 20 тыс. погибли.

Пандемия COVID-19 может закончится в июне, если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, заявил в четверг, 12 марта, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.

Ранее в этот же день Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерло 4614 человек.

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