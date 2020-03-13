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Врачи предупредили о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у мужчин

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Коронавирус COVID-19 теоретически может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин. К такому выводу пришли специалисты из Центра репродуктивной медицины больницы «Тунцзи» в китайском городе Ухань.

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По данным медиков, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках, пишет издание South China Moring Post.

Такое отклонение в свою очередь может вызвать орхит — воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию.

Медики рекомендуют переболевшим коронавирусом мужчинам пройти обследования, чтобы выяснить, не оказала ли инфекция влияния на их фертильность.

Ранее китайские ученые исследовали особенности распространения коронавируса в разных странах и пришли к выводу, что оптимальные условия для передачи этого патогена — температура от 5 до 8,72 градуса тепла и влажность 35–50%.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерли 4607 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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