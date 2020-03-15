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В Ломбардии заявили о нехватке мест в реанимации

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Итальянская Ломбардия, лидирующая по количеству зараженных коронавирусом в стране, столкнулась с недостатком мест в палатах реанимации, сообщает в воскресенье, 15 марта, IL Giorno со ссылкой на президента области Аттилио Фонтану.

«Мы стараемся обустроить дополнительные места в госпиталях, за 48 часов нам удалось найти 300», — заявил Фонтана.

По его словам, областная администрация пытается наладить поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, для этого были начаты переговоры с США, Китаем и странами Южной Америки. Дополнительная аппаратура необходима для открытия новой больницы, проектируемой в павильонах миланского выставочного комплекса.

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По данным IIL Primato Nazionale, 14 марта асессор Ломбардии по вопросам здравоохранения Джулио Галлера сообщил, что регион приблизился к «точке невозврата».

«У нас очень мало свободных мест в реанимации, сейчас у нас порядка пятнадцати, двадцати свободных. Если каждый день в интенсивную терапию поступают 85 человек, а два или три выписывают, то ясно, что этого недостаточно», — описал ситуацию член областного правительства.

По его словам, Ломбардия испытывает нехватку машин скорой помощи для транспортировки пациентов между больницами и прежде всего медицинского персонала. Ввиду этих обстоятельств власти региона занимаются поиском специалистов за рубежом. Прибудут сотрудники из Венесуэлы, Китая, Кубы, которые сразу приступят к работе.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

По данным на 15 марта, количество зараженных в стране превысило 21 тыс., умерли 1,4 тыс.пациентов, из больниц выписаны 1,9 тыс.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, а умерло более 5 тыс.

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