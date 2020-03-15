ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

Наличные деньги могут стать еще одним каналом распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, вирусы могут остаться активными на банкнотах — до четырех дней, а на пластике — до девяти дней. Поэтому стоит воздержаться от оплаты наличными и банковскими картами, а использовать бесконтактные платежи.

«Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки»,— говорится в сообщении.

ВОЗ также призывает всех тщательно мыть руки, не трогать лицо при осуществлении наличных расчетов и протирать гаджеты дезинфицирующими средствами.

Ранее 15 марта в России количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-19, достигло 63.

По последним данным ВОЗ, вирус распространился уже в 144 странах. Инфицировано 152 527 человек, а умерло 5773.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.