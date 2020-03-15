«Люди умирают от коронавируса — с этим нельзя шутить»

Введение в Москве ограничений из-за угрозы коронавируса совпало по времени с финишем первого раунда плей-офф КХЛ. В итоге шестая встреча серии «Спартак»–«Динамо» прошла без зрителей — впервые на матче такого уровня были абсолютно пустые трибуны.

«Динамо» одержало победу в овертайме (3:2) и выиграло серию со счетом 4:2. Во втором раунде бело-голубые встретятся с ЦСКА, если Кубок Гагарина не приостановят из-за коронавируса. «Спартак» же завершил турнир.

Один из лидеров команды последних двух сезонов нападающий Каспарс Даугавиньш после игры дал интервью «Известиям». Он высказался о новых ограничениях, прокомментировал отмену турниров по всему миру и объяснил, как изменился «Спартак» после прихода на пост главного тренера Олега Знарка.

— Последний матч с «Динамо» из-за отсутствия зрителей был похож на предсезонную встречу?

— Ну нет. Нельзя сравнивать. Потому что это матч плей-офф, битва за выживание. Конечно, играть при пустых трибунах непривычно, но не скажешь, что это было как предсезонный матч. На сборах такого хоккея нет. Мы друг за друга бились так, что мало не покажется.

— Ожидали, что все-таки не допустят зрителей? Еще утром в день матча была надежда, что как-то удастся решить проблему хотя бы на одну эту игру…

— Шоком это для меня не стало. Такое сейчас происходит во всем мире. И это серьезная болезнь, с которой надо бороться. Люди умирают — с этим нельзя шутить. Вирус серьезный, и любая мера предосторожности оправданна. Никто не хочет заболеть. И никто не хочет, чтобы ему потом пришлось бороться с этой инфекцией.

— Ваш последний матч с «Динамо» прошел невероятно быстро. Первый период закончился через полчаса после стартового вбрасывания, основное время — через два часа. Хотя обычно всё длится минимум на 15 минут дольше, а в плей-офф зачастую и на все 30. Тишина на трибунах как-то повлияла на то, что пауз в игре было меньше обычного?

— Трудно сказать. Мы играли на победу и не особо обращали внимания, сколько пауз, — это больше вам с трибуны виднее. Конечно, нам не хватало присутствия болельщиков в овертайме, где они создают дополнительные эмоции. Но таков хоккей и таковы были правила — обе команды оказались в одинаковых условиях. Очень жалко, что мы дома играли без своих болельщиков, которые весь сезон нас здорово поддерживали.

— С учетом ситуации с пандемией есть понимание, где вы с семьей будете находиться в ближайшие месяцы? Останетесь в Москве, поедете домой в Ригу или еще где-то отпуск проведете?

— Я пока не могу вам ничего ответить, поскольку не знаю. Нам всё напишут и скажут. Наверное, рано или поздно поеду домой. Я особо не люблю путешествовать, мне больше нравится проводить время дома. А сейчас, с учетом ситуации, скорее всего, ограничения будут. И лучше проявлять осторожность, чем думать, что всё будет в порядке, и где-то заразиться.

— В чем вы уступили «Динамо» в этой серии?

— Понятное дело, что некоторые из нас как лидеры «Спартака» должны взять ответственность на себя. И я должен был сам лично тащить команду за собой. Это не удалось. А первое звено «Динамо» (Дмитрий Яшкин — Вадим Шипачев — Андре Петерссон. — «Известия») сделало результат в этой серии.

— В игровом плане в этом сезоне «Спартак» сделал шаг вперед?

— Конечно. Это был шаг вперед. И я думаю, что мы идем в правильном направлении.

— Как Знарок изменил игру «Спартака»?

— У нас очень сильный тренер. Кроме того, Знарок — сильная личность. И это было видно с самого начала сезона, когда у нас формировалась команда. Она создавалась как большая семья. В начале сезона мы немножко друг друга не понимали. Но в течение регулярного чемпионата вы сами видели, что команда стала играть лучше и лучше. И в плей-офф мы бились друг за друга. Может быть, чуть-чуть чего-то не хватило для победы над «Динамо», но это пара нюансов, которые можно исправить и в следующем году стать сильнее.