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СМИ сообщили о планах Трампа переманить ученых ФРГ из-за SARS-CoV-2

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп пытается переманить в свою страну ученых из Германии, которые разрабатывают вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Фирма разрабатывает вакцину совместно с Федеральным институтом вакцин и биомедицинских препаратов имени Пола Эрлиха.

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По данным собеседников издания, речь идет о биотехнологической компании CureVac из города Тюбинген. Американский лидер предлагал компании крупное вознаграждение в обмен на эксклюзивные права на распоряжение результатами работы ее специалистов.

Представитель немецкого министерства здравоохранения заявил газете, что власти страны заинтересованы в том, чтобы вакцина и лекарства против коронавируса разработали в Европе, в частности в Германии. По его словам, правительство ФРГ постоянно общается по этому вопросу с CureVac.

В самой фирме отказались отвечать на вопросы издания.

В среду, 11 марта, CureVac сменила гендиректора Даниэль Меникелла, теперь его обязанности временно исполняет председатель правления компании и ее основатель Ингмар Херр. Как сообщает новостной портал BioPharma Dive, пишущий о новинках в сфере биотехнологий и фармацевтики, это произошло после того, как Меникелла съездил в Вашингтон на встречу Трампа и фармацевтов, разрабатывающих методы лечения нового вида коронавируса. 13 марта американский лидер объявил режим ЧС в США в связи с распространением заболевания.

Отмечается, что в январе CureVac вступила в партнерство с коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, чтобы начать разработку вакцины против SARS-CoV-2.

CureVac специализируется на исследовании РНК-вирусов. Суть в том, чтобы заставить организм выработать защитные антитела против вирусного патогена, такого как SARS-CoV-2.

В среду на пресс-конференции в Берлине глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что разработка вакцины от коронавируса займет не менее года и до 2021 года ее создать не получится.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызванная новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным международного статистического бюро Worldometers на 15 марта, инфекция распространилась на 156 стран. В Германии подтвердили 5426 случаев заражения, выздоровели 46 человек и 11 — погибли.

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