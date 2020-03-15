Прямой эфир
Сюжет:

«Аэрофлот» приостановил рейсы в Прагу, Франкфурт, Салоники и Барселону

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте компании 15 марта.

На свой крах и риск: четверть туристов из РФ не готова отказаться от поездок
Одни считают коронавирус выдумкой, другие полагаются на тест после возвращения

С 20 марта по 30 апреля «Аэрофлот» приостановит рейсы из Москвы в Прагу (Чехия) и Вену (Австрия). Кроме того, перевозчик временно прекратит полеты из столицы РФ во Франкфурт и Мюнхен в Германии (с 19 марта по 30 апреля), греческие Салоники (с 16 марта по 30 апреля), Барселону (Испания, с 21 марта по 30 апреля), Цюрих (Швейцария, с 19 марта по 30 апреля), Копенгаген (Дания, 17 марта и с 21 марта по 30 апреля), Осло (Норвегия, с 18 марта по 30 апреля), Кишинев (Молдавия, с 19 по 31 марта), Вильнюс (Литва, с 19 по 30 марта), Варшаву (Польша, с 15 по 27 марта), Таллин (Эстония, с 19 марта по 30 апреля), а также в Ташкент, Бухару и Самарканд в Узбекистане с 16 марта по 30 апреля.

«Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов для возвращения в Россию ее граждан.

«С 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву», — уточнили в компании.

В России коронавирус диагностирован у 59 человек. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гимназию в Москве закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020