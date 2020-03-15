«Аэрофлот» приостановил рейсы в Прагу, Франкфурт, Салоники и Барселону

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте компании 15 марта.

С 20 марта по 30 апреля «Аэрофлот» приостановит рейсы из Москвы в Прагу (Чехия) и Вену (Австрия). Кроме того, перевозчик временно прекратит полеты из столицы РФ во Франкфурт и Мюнхен в Германии (с 19 марта по 30 апреля), греческие Салоники (с 16 марта по 30 апреля), Барселону (Испания, с 21 марта по 30 апреля), Цюрих (Швейцария, с 19 марта по 30 апреля), Копенгаген (Дания, 17 марта и с 21 марта по 30 апреля), Осло (Норвегия, с 18 марта по 30 апреля), Кишинев (Молдавия, с 19 по 31 марта), Вильнюс (Литва, с 19 по 30 марта), Варшаву (Польша, с 15 по 27 марта), Таллин (Эстония, с 19 марта по 30 апреля), а также в Ташкент, Бухару и Самарканд в Узбекистане с 16 марта по 30 апреля.

«Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов для возвращения в Россию ее граждан.

«С 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву», — уточнили в компании.

В России коронавирус диагностирован у 59 человек. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.