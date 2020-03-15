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Гимназию в Москве закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Гимназия №1508 на востоке Москвы закроется на карантин с 16 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников. Об этом говорится в сообщении на сайте образовательного учреждения, опубликованном в воскресенье, 15 марта.

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Карантин в гимназии продлится две недели. Обращается внимание на то, что в здании гимназии уже провели все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений.

Для всех учащихся назначен дистанционный режим обучения, чтобы они продолжили осваивать школьную программу.

Ранее 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в российской столице с понедельника, 16 марта. Помимо этого, столичные власти обязали учащихся, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус, соблюдать карантинный режим.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.

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