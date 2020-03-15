Учи.ру открыл доступ ко всем ресурсам в связи с ограничениями из-за коронавируса

Российская образовательная платформа Учи.ру предоставила бесплатный доступ ко всем ресурсам для школ и учителей в связи с введением ограничений на проведение занятий, сообщили в компании 15 марта.

«В период действия ограничений на проведение занятий в школе и в связи с необходимостью организовать дистанционное обучение Учи.ру также адаптировала существующие продукты и сервисы и запустила спецпроекты в поддержку учителей и директоров школ, детей и их родителей. Это позволяет обеспечить непрерывный эффективный образовательный процесс в школах России в период карантина», — говорится в сообщении.

Все материалы находятся на едином специальном разделе по организации дистанционного обучения. Он доступен по ссылке: http://lp.uchi.ru/distant-uchi.

Для педагогов доступны автоматическая проверка домашних заданий, возможность давать проверочные работы, домашние задания по любой теме любого предмета.

Кроме того, на платформе доступны онлайн-уроки, которые проводят учителя математики, русского и английского языка и окружающего мира.

С 23 марта Учи.ру будет проводить бесплатные дистанционные онлайн-уроки. Они будут проходить каждый день с понедельника по четверг. Занятия предназначены для учеников с первого по четвертый класс. Учителя смогут использовать готовые уроки для объяснения или повторения материала.

Учи.ру — это система адаптивного образования, полностью соответствующая ФГОС, курсы платформы прошли научную и педагогическую экспертизу РАН и значительно усиливают классическое школьное образование. Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах введено свободное посещение.

По состоянию на 15 марта, в России коронавирус диагностирован у 59 человек, большинство из них (56) являются гражданами РФ. Также коронавирус выявлен у двух китайцев и одного итальянца. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 162 тыс. человек, вылечились почти 76 тыс. пациентов, умерли более 6 тыс.