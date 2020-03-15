Собянин заверил в полном информировании москвичей о случаях заражения COVID-19

Власти Москвы незамедлительно информируют жителей о новых случаях диагностирования коронавирусной инфекции в городе и рассчитывают на поддержку москвичей для выявления круга общения инфицированных. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 15 марта.

«Мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания, чтобы выявить ближайший круг общения и быстрее локализовать ситуацию, а без информирования граждан это невозможно. Мы немедленно сообщаем обо всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и своевременно не сообщили гражданам о том, что происходит», — цитирует его ТАСС.

По словам градоначальника, столичные власти сделали упор на работу с группами риска — людьми, которые могут подвергнуться заражению. Прочие меры, такие как закрытие учреждений, организаций или отмена работы общественного транспорта, принимать не планируется, добавил он.

Собянин призвал соблюдать карантин при наличии предписания и обращаться к врачам в случае недомогания.

«Без поддержки руководителей предприятий, без поддержки горожан нам будет сложно справиться с этой ситуацией. Вместе мы одолеем эту проблему. Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем режиме», — сказал мэр.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах введено свободное посещение.

По состоянию на 15 марта в России коронавирус выявлен у 59 человек, большинство из них (56) являются гражданами РФ. Также COVID-19 диагностирован у двух китайцев и одного итальянца. Все заразившиеся посещали страны Евросоюза с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

На пропускных пунктах через границу, авиа- и железнодорожных вокзалах усилен контроль. Для предотвращения распространения в России коронавируса создан координационный совет, заседания которого проходят ежедневно.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.

Об отличиях пневмонии COVID-2019 от гриппа ранее рассказали в Роспотребнадзоре.