Австрия запретит въезд гражданам России и еще трех стран

Австрия закроет въезд и прекратит авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил в воскресенье, 15 марта, австрийский канцлер Себастьян Курц на заседании Национального совета, сообщает издание Heute.at.

Отмечается, что в воскресенье федеральное правительство объявило о дальнейших решительных мерах против распространения инфекции. В посольстве России в Австрии сообщили «РИА Новости», что запрет на въезд в эту страну гражданам указанных стран вводится с полуночи 17 марта.

По словам Курца, следующим шагом правительства является ограничение свободы передвижения в общественных местах. Так, с 17 марта спортивные и игровые площадки, бары будут закрыты, но службы доставки продолжат работать. Ранее в субботу канцлер заявлял, что с 16 марта страна закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, и ограничивает время работы ресторанов до 15:00.

Накануне Курц назвал пневмонию COVID-19, которую вызывает SARS-CoV-2, крупнейшим вызовом со времен Второй мировой войны.

До апреля власти Австрии запретили крупные массовые мероприятия в стране. Администрации центральных музеев, театров, кино, ночных клубов и спортивных объектов закрылись до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех учебных заведениях перевели на удаленный режим до 12 апреля.

С воскресенья горнолыжные курорты федеральной земли Тироль досрочно закрылись из-за распространения коронавирусной инфекции.

По данным австрийского оперативного штаба на 15 марта, в стране коронавирусом заразились 758 человек. Издание kurier.at со ссылкой на правительство республики пишет о 800 заболевших.