Казахстан введет режим ЧС из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации с 16 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства 15 марта.

«Постановляю: в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести <…> на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 8:00 16 марта 2020 года на срок до 7:00 15 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Токаев поручил создать госкомиссию по обеспечению режима ЧС. На период действия режима будет усилена охрана общественного порядка, важных государственных и стратегических, а также обеспечивающих жизнедеятельность населения объектов и функционирование транспорта.

Деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров и прочих мест массового скопления людей будет ограничена, массовые мероприятия отменены.

Поручено ввести карантин и провести масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Въезд в страну и выезд ограничивается, за исключением дипломатических поездок. Ответственность за уклонение от медобследования, лечения и соблюдения карантина будет усилена.

По состоянию на 15 марта, в Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, из них четыре в Алма-Ате и два в Нур-Султане. Ранее власти объявили в школах каникулы и отменили все публичные мероприятия, в том числе военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С 8 марта запрещен въезд в Казахстан гражданам Италии, с 13-го — ограничено пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

В России коронавирус диагностирован у 59 человек.