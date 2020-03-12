Прямой эфир
Сюжет:

В Казахстане отменен военный парад в честь 75-летия Победы

0
Фото: ТАСС/Геодакян Артем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил военный парад в Нур-Султане, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 12 марта, пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.

Масковые мероприятия: ограничения из-за COVID-19 становятся всё более масштабными
Как культура и спорт пострадали от коронавируса

Также Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы», — говорится в публикации.

При этом Уали подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия должны продолжать работу. Согласно позиции Токаева, антивирусные меры не должны нанести им ущерб.

Пресс-секретарь напомнил, что президент провел оперативное совещание с руководителями ряда государственных органов по вопросам противодействия пандемии коронавируса.

Ранее в этот же день Токаев объявил об отмене всех публичных мероприятий, в том числе министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО). Она должна была состояться в июне.

Также в рамках профилактики распространения заболевания школьников Казахстана отправят на досрочные каникулы, которые пройдут с 16 марта по 5 апреля. Обучение в вузах переведут на дистанционный режим.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В школах Казахстана объявят досрочные каникулы
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020