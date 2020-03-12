Токаев отменил все публичные мероприятия в Казахстане из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил все публичные мероприятия в стране из-за коронавируса. Об этом он написал 12 марта в Twitter.

«ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются», — написал он.

Токаев также пообещал, что перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. «Важно не допустить ущерба МСБ», — добавил он.

Как пишет «Газета.ру», в Казахстане отменили министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО). Она должна была состояться в июне, отмечает «РИА Новости».

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.