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В школах Казахстана объявят досрочные каникулы

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Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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Школьные каникулы в Казахстане продлят в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил вице-премьер республики Ералы Тугжанов.

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«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса. По словам Тугжанова, с 16 марта обучение в вузах переходит на дистанционный режим, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил все публичные мероприятия в стране из-за коронавируса. Он пообещал, что перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

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