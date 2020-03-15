Пугавшего пассажиров метро кашлем пранкера арестовали в Казахстане

Пранкера, пугавшего пассажиров метро Алма-Аты кашлем, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает портал inAlmaty.kz со ссылкой на департамент полиции города.

«Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина — кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы», — сказала представитель департамента Салтанат Азирбек.

Пранкера привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Юноша публично принес извинения за свои действия.

На фоне распространения коронавируса 23-летний блогер решил разыграть пассажиров казахстанской подземки. В вагоне поезда пранкер сначала «кашлял» в платок, на который заранее была нанесена бутафорская кровь, а потом и на рядом стоящих пассажиров. Если человек пытался уйти, юноша хватал его за руку, притягивал себе и «кашлял» ему в лицо. Один из героев ролика попытался вырваться и убежать, тогда блогер побежал за ним, делая вид, что кашляет.

По состоянию на 15 марта, в Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, из них четыре в Алма-Ате и два в Нур-Султане. На фоне распространения инфекции власти приняли решение объявить в школах каникулы и отменить все публичные мероприятия, в том числе военный парад по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Некоторые пассажиры московского метро также подверглись розыгрышу на тему коронавируса. Гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов устроил симуляцию приступа заболевания. Блогера арестовали 10 февраля, позднее срок заключения под стражей продлили до 8 мая. Сам пранкер раскаялся в содеянном и назвал свой поступок «глупой шуткой», но меру пресечения счел слишком суровой.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.

В России коронавирус диагностирован у 59 человек, Об отличиях пневмонии COVID-2019 от гриппа ранее рассказали в Роспотребнадзоре.