Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру

Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро. Джаборов останется в СИЗО еще на два месяца, до 8 мая.

В ходе заседания Джаборов раскаялся в содеянном и попросил прощения у тех, кого напугал его поступок. При этом он назвал обвинения в хулиганстве и арест слишком суровым наказанием за «глупую шутку», передает «РИА Новости».

Джаборов — гражданин Таджикистана. Ему предоставили переводчика с таджикского языка, однако к его помощи мужчина почти не прибегал, отмечает агентство.

Пранкер сообщил, что у него на попечении две жены — официальная и гражданская, а также ребенок от последней, родившийся в январе. Кроме того, он попросил суд учесть, что по первому звонку явился в полицию и отдал дознавателю паспорт, демонстрируя, что не намерен скрываться от правосудия.

Джаборов известен в сети, как ведущий YouTube-канала KARA PRANK. У него около 36 тыс. подписчиков.

10 февраля Черемушкинский суд Москвы заключил Джаборова под стражу за симуляцию приступа коронавируса в вагоне метро. Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный «лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски».

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-2019, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным на 6 марта, в мире инфекцией заразились 100 271 человек, вылечились — 55 988, а погибли — 3408 заболевших.

На данный момент в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, семь — у россиян, которые вернулись из Италии, один — у итальянца. Еще двоих граждан КНР выписали по выздоровлении в феврале.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что смертность от пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.

Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых необходим карантин. В этот перечень вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Южная Корея.