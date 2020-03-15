Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 15 марта.

«Во всем мире принимаются жесткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и так далее. В настоящее время мы не делаем этого. Главный упор наших всех действий, главное направление, на то, чтобы работать с группами риска, с людьми, которые могут подвергнуться заражению», — цитирует его «РИА Новости».

Он заверил, что власти без промедления предоставляют гражданам все данные о распространении заболевания в городе, так как и сами в этом заинтересованы. Своевременное информирование позволяет выявить круг людей, с которыми контактировало лицо с подозрением на заражение либо уже инфицированное.

Сообщения о том, что число заболевших в Москве якобы не соответствует действительности, Собянин опроверг.

Градоначальник призвал соблюдать карантин при наличии предписания и обращаться к врачам в случае недомогания.

«Без поддержки руководителей предприятий, без поддержки горожан нам будет сложно справиться с этой ситуацией. Вместе мы одолеем эту проблему. Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем режиме», — сказал мэр.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах введено свободное посещение.

По состоянию на 15 марта в России коронавирус диагностирован у 59 человек, большинство из них (56) являются гражданами РФ. Также коронавирус выявлен у двух китайцев и одного итальянца. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

На пропускных пунктах через границу, авиа- и железнодорожных вокзалах усилен контроль. Для предотвращения распространения в России коронавируса создан координационный совет, заседания которого проходят ежедневно.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.

Об отличиях пневмонии COVID-2019 от гриппа ранее рассказали в Роспотребнадзоре.