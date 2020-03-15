Статистическое бюро назвало долю вылечившихся от коронавируса в Китае

В Китае от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает атипичную пневмонию COVID-19, выздоровели 66 913 пациентов из 80 849 заболевших, что составляет 83%. Об этом свидетельствуют данные международной базы статистики Worldometers, опубликованные в воскресенье, 15 марта.

На данный момент смертность от инфекции в КНР составляет 4% — всего в этой стране жертвами этого вируса стали 3199 человек.

Агентство Xinhua со ссылкой на национальный комитет по вопросам здравоохранения Китая отмечает, что 14 марта 31 провинция страны сообщила в общей сложности о 20 новых случаях заражения и 10 погибших (в провинции Хубэй). По данным комитета на 15 марта, всего за минувшие сутки от вируса в Китае погибли 3199 человек.

Ранее, 12 марта, госкомитет сообщал, что доля выздоровевших за сутки составила 77,7%. Официальный показатель смертности от вируса по Китаю был на уровне 3,92% вместо 3,9%, обозначенных днем ранее.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта пандемию COVID-19 в мире.