Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 10 человек

Число жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, достигнув 3199 Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц.

Таким образом, общее число заболевших в Китае с начала вспышки заболевания достигло 80844 человек, выздоровели 66911, передает ТАСС.

14 марта комитет сообщил об 11 зараженных, 1430 выздоровевших и 13 случаях смерти за сутки.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 156 тыс, умерли 5835 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.