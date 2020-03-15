В России на утро 15 марта не выявлено новых случаев заражения SARS-CoV-2

В России на утро воскресенья не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 15 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«За период мониторинга зарегистрировано 1953 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора на субботу, 14 марта, России было выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, девять — в Москве, один — в Московской области, один — в Санкт-Петербурге, один — в Калининградской области, два — в Кемеровской области.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — добавили в ведомстве.

За весь период распространения коронавируса в России было выявлено 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 — у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан Китая, один гражданин РФ. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Здоровые граждане, не имеющие возможности для самоизоляции, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России на более чем 8,5 тыс. мест. Всего на территории РФ введено 398 таких обсерваторов вместимостью 24,8 тыс. человек.

Помимо того, с 31 декабря было досмотрено 392,9 тыс. прибывших из Китая, у 138 из них были выявлены признаки инфекционных болезней. С 1 марта досмотр прошли 30,3 тыс. человек, приехавшие из Италии (выявлено 45 человек с признаками инфекционных заболеваний), а также 12,7 тыс. из Южной Кореи (выявлено 13), 4,1 тыс. из Ирана (выявлено четверо). По данным на 14 марта, под медицинским наблюдением пребывают 14,7 тыс. граждан.

Отмечается, что по состоянию на 14 марта в России было проведено более 104,8 тыс. тестов на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. 11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.