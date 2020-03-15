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Трое заболевших коронавирусом россиян заразились в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Три случая заражения коронавирусом, зарегистрированные за последние сутки в России, связаны с контактами внутри страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора в воскресенье, 15 марта.

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«Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — говорится в сообщении.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за последние сутки в России у соотечественников выявили новых 14 случаев заражения этой инфекцией и что все они посещали страны Евросоюза в последние две недели. Общее число заболевших в стране составило 59 человек. В Москве болеет 33 человека.

По данным Роспотребнадзора на 08.00 мск воскресенья, общее число заболевших в мире составляет 156 530 человек, их число за сутки возросло на 8,2% — до 11 844 случаев.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря. По данным международного агентства статистики Worldometers на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 157 тыс. случаев заболевания, скончались 5845 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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