В России сделали почти 105 тыс. тестов на коронавирус

Более 104 тыс. тестов на выявление коронавируса нового типа было сделано в России. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора в воскресенье, 15 марта.

«По состоянию на 14.03.2020 проведено 104 883 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Все центры гигиены и эпидемиологии, по данным службы, на сегодняшний день полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления заболевания. В обязательном порядке проверяются все граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

В аэропорту Шереметьево создан специальный терминал, где организована медицинская проверка таких пассажиров и постановка их на контроль. По данным службы, под медицинским наблюдением в стране остаются более 14 тыс. человек.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) в мире на 15 марта, по данным Роспотребнадзора, выявлено более 156 тыс.

14 марта в России выявлено 14 новых случаев заражения инфекцией. Девять инфицированных было выявлено в столице, по одному в Санкт-Петербурге, Московской и Калининградской областях и два в Кемеровской области. Всего в стране выявлено 56 случаев заражения.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.