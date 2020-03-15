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Узбекистан закроет с 16 марта авиа- и автосообщение с другими странами

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Фото: Airlines Info/airlines-inform.ru/UzAirways
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С 16 марта Узбекистан останавливает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 15 марта, со ссылкой на штаб при кабмине.

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«На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отводится три дня», — сообщил представитель штаба, ссылаясь на решение специальной правительственной комиссии по предупреждению распространения COVID-2019 в стране.

Ранее 15 марта сообщалось о первом случае новой коронавирусной инфекции в Узбекистане у гражданина страны, вернувшегося из Франции.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 156 тыс. человек, умерли более 5,8 тыс. пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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