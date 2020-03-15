В Минздраве дали рекомендации по лечению гриппа и ОРВИ

При появлении симптомов гриппа и ОРВИ следует отказаться от алкоголя, который является мощным иммуносупрессором и ослабляет и без того подорванный болезнью иммунитет. Об этом предупредила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, доктор медицинских наук Оксана Драпкина.

По ее словам, некоторые люди пытаются лечиться алкоголем, чего делать категорически нельзя из-за наличия в его составе ацетальдегида, негативно влияющего на организм.

Так, употребление спиртного может повысить артериальное давление, вызвать тахикардию, выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и жизнеугрожающие аритмии.

Кроме того, алкоголь даже в малых дозах понижает уровень нутриентов, в частности витамина b12, необходимого для поддержания основных функций организма.

«Я уже не говорю о том, что алкоголь является очень мощным иммуносупрессором, то есть серьезно ослабляет иммунитет! Трудно переоценить роль иммунной системы в победе над инфекционными, в том числе вирусными заболеваниями», — приводит слова Драпкиной пресс-служба Минздрава.

Вместо того чтобы пытаться лечиться алкоголем, специалист призвала при первых симптомах обращаться к врачу.

В январе Роспотребнадзор назвал вакцинацию единственным способом защититься от гриппа и простуды. При отсутствии возможности сделать прививку следует оптимизировать режим труда и отдыха, а также сбалансировать рацион питания, включив в него овощи и фрукты. Помогут укрепить организм регулярные физические упражнения.

Наиболее подвержены вирусным инфекциям люди, регулярно испытывающие стресс и повышенную эмоциональную нагрузку.

Также в ведомстве рассказали об отличиях пневмонии COVID-2019 от гриппа.