Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае временного прекращения обучения в очном формате поручено выстраивать работу так, чтобы не имело негативных последствий для образовательного процесса.

«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Он подчеркнул, что защита здоровья учащихся и всех работников системы образования является приоритетной задачей. Министр упомянул о возможностях дистанционного обучения, сделав акцент на ресурс «Российской электронной школы», который содержит свыше 120 тыс. уникальных заданий и видеоуроков от педагогических коллективов.

Во все регионы страны были направлены рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.

Региональным властям было поручено установить контроль над дезинфекционными мероприятиями, в том числе графиком уборки и проветривания помещений.

Министерство также напомнило о грядущих плановых каникулах в большинстве регионов.

Ранее 14 марта стало известно, что из-за угрозы распространения нового типа коронавируса в подмосковных школах было введено свободное посещение. Решение о посещении школьниками занятий принимается на усмотрение родителей. Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столичных школах свободного посещения с понедельника, 16 марта.

Школьникам, которых родители оставят дома, образовательные учреждения обязаны будут обеспечить дистанционное обучение без потери качества. Занятия в учебных заведениях будут проходить в обычном режиме.

Согласно информации оперативного штаба по коронавирусу SARS-CoV-2 на 13 марта, в России диагноз подтвердился у 45 заболевших, семеро выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.