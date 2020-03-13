Прямой эфир
Сюжет:

Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

0
Фото: Global Look Press/CTK/Vaclav Pancer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил в пятницу, 13 марта, чешский премьер Андрей Бабиш.

Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8-9°C
«Китайский патоген» любит прохладу и низкую влажность, утверждают ученые

«Мы вводим запрет на въезд для всех иностранцев на территорию Чешской Республики с 16 марта, за исключением иностранцев, проживающих в стране с временным пребыванием более 90 дней или на постоянной основе. <…> Правительство также решило запретить гражданам Чешской Республики и иностранцам с постоянным или временным проживанием более 90 дней из Чешской Республики», — приводит его слова портал iRozhlas.

По его данным, в Чехии на данный момент зарегистрировано 117 больных COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всего тесты на вирус прошли 2353 человека.

Накануне власти Чехии ввели режим чрезвычайного положения, а Словакия закрыла свои границы для иностранцев.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Ленинградской области
В Кремле прокомментировали низкое число пациентов в РФ с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020