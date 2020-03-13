Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил в пятницу, 13 марта, чешский премьер Андрей Бабиш.

«Мы вводим запрет на въезд для всех иностранцев на территорию Чешской Республики с 16 марта, за исключением иностранцев, проживающих в стране с временным пребыванием более 90 дней или на постоянной основе. <…> Правительство также решило запретить гражданам Чешской Республики и иностранцам с постоянным или временным проживанием более 90 дней из Чешской Республики», — приводит его слова портал iRozhlas.

По его данным, в Чехии на данный момент зарегистрировано 117 больных COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всего тесты на вирус прошли 2353 человека.

Накануне власти Чехии ввели режим чрезвычайного положения, а Словакия закрыла свои границы для иностранцев.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.