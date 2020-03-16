Мишустин подписал поручение по мерам противодействия коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам противодействия распространению коронавируса. Об этом он сообщил на заседании координационного совета при правительстве в понедельник, 16 марта.

По словам Мишустина, одним из ключевых направлений работы должно стать информирование граждан. Нехватка сведений «порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи», цитирует его ТАСС.

«Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков», — заявил он.

Премьер-министр подчеркнул, что регионам необходимо учесть опыт мер по борьбе с коронавирусом, принятых в Москве. По его словам, он считает шаги, предпринятые в столице, обоснованными и необходимыми. Он попросил мэра Москвы Сергея Собянина провести 17 марта селекторное совещание с главами регионов для обмена опытом.

Ранее 16 марта Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Его задача — организация взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий по борьбе с COVID-19, рассмотрение проблем и угроз, связанных с распространением инфекции и пр. Главой совета стал сам премьер-министр.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек. Число заболевших в России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, достигло 93.