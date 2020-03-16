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Песков объяснил иерархию органов по борьбе с коронавирусом в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил разницу в полномочиях рабочей группы мэра столицы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом в Госсовете и координационного совета под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

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«Госсовет — это регионы. И здесь будет налажена работа с регионами, чтобы имеющиеся наработки распространить на регионы, получить точку зрения регионов. Конечной точкой сбора информации и принятия решений является штаб в правительстве, которым руководит Мишустин», — сказал он журналистам 16 марта.

Ранее в этот же день глава правительства утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Среди задач совета — организация взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий по борьбе с COVID-19, рассмотрение проблем и угроз, связанных с распространением COVID-2019.

В тот же день Минздрав России сообщил, что из 66 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 10% пациентов выписаны из больниц.

15 марта президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Главой группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Также в группу войдут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и другие чиновники. Глава государства также рекомендовал главам регионов, на территории которых выявлены угрозы распространения инфекции, принять участие в работе группы.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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