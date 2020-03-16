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Двоих выздоровевших после коронавируса петербуржцев выпишут из больницы

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Первых двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией, планируют выписать в понедельник из Боткинской больницы. Об этом в понедельник, 16 марта, ТАСС сообщили в оперативном штабе города по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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«Сегодня планируют выписать двоих», — говорится в сообщении.

15 марта сообщалось о четырех новых случаях инфицирования в России. Три из них выявили в Подмосковье, а один — в Тюменской области. По данным Роспотребнадзора, общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

Ранее, в пятницу, в Ленинградской области был подтвержден первый случая заболевания коронавирусом. Жительница региона вернулась домой из поездки в Италию.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6 518 человек.

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