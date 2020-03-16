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Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Белоруссии обстановка спокойная.

«К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — цитирует его БелТА в понедельник, 16 марта.

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По мнению Лукашенко, «Россия вся полыхает от коронавируса», поэтому вопрос о том, «кто от кого должен закрываться», является риторическим.

Белорусский президент отметил, что страна преодолела предыдущие вспышки различных болезней, «переживет и этот». Он похвалил сограждан за адекватную реакцию на коронавирус, призвал не скупать лекарства и средства индивидуальной защиты и соблюдать меры предосторожности.

Решение о частичном закрытии границы с Белоруссией российское правительство приняло ранее 16 марта. Ранее РФ усилила контроль на всех пропускных пунктах через границу, авиа- и железнодорожных вокзалах и временно закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с рядом стран, в том числе государствами-членами Евросоюза.

По состоянию на 15 марта, в Белоруссии зафиксировано 36 случаев заболевания короанвирусом, сообщает «РИА Новости». В России COVID-19 диагностирован у 63 человек — 60 россиян, двух китайцев и одного итальянца.

Ранее в марте Лукашенко раскритиковал власти Италии за слишком позднее реагирование на распространение коронавирусной инфекции. По его словам, в этой стране начали принимать меры, только когда у заразившихся появились тяжелые клинические проявления болезни.

В Белоруссии, отмечал Лукашенко, успешно удается сдерживать распространение коронавируса благодаря действию советской системы здравоохранения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6 470 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

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