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Россия частично закроет границу с Белоруссией

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Фото: РИА Новости/Владимир Горовых
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Правительство России приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать всё для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — приводит его слова ТАСС.

Глава кабинета министров также завил, что в ближайшее время в стране будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан о развитии ситуации.

Ранее в этот же день стало известно об отмене ограничений логистики для транспорта торговых сетей. Кроме того, для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан «зеленый коридор».

15 марта стало известно об еще одном случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России. Инфицированным оказался гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Заболевший был обнаружен в Подмосковье.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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