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Мишустин поручил предложить идеи развития экономики на фоне SARS-CoV-2

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову до 16 марта предоставить предложения по плану мероприятий для развития экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в решениях, которые опубликованы в воскресенье, 15 марта, на сайте правительства по итогам совещания по экономической ситуации.

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«Доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия», — отмечается в сообщении.

Также глава кабмина поручил вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко и зампреду кабинета министров Дмитрию Чернышенко организовать и обеспечить работу координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России.

Накануне, 14 марта, Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом рекомендовал россиянам в том числе не ездить за границу, а всем регионам — усилить контроль в аэропортах и на вокзалах.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 59 человек, 33 из них находятся в Москве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире, вызывающего пневмонию COVID-19. На следующий день курс доллара США впервые с 2016 года поднялся выше 74 рублей, а евро — вырос на 1,27 рубля и составил 83,41 рубля.

К 13 марта курс евро на Московской бирже установился на уровне 80,99 рубля. Курс доллара достиг отметки 73,1882 рубля.

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