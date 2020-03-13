Прямой эфир
Сюжет:

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 81 рубля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс российского рубля по отношению к евро на Московской бирже укрепился на 3% к уровню закрытия предыдущих торгов. По данным на 14:46 мск пятницы, 13 марта, европейская валюта торговалась на уровне 80,99 рубля. Это следует из данных сайта торговой площадки.

Как ставка ляжет: ужесточит ли Банк России монетарную политику
Регулятору необходимо прибегнуть к серьезным антикризисным мерам, уверены эксперты

По состоянию на 14:50 мск 13 марта, европейская валюта находилась на отметке 80,95 рубля. Это на 3,1% ниже уровня закрытия торговой сессии накануне.

Ранее в пятницу Центральный Банк России установил официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник в 81,861 рубля. Курс американского доллара снижен на 83,92 копейки — до 73,1882 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. Цена на нефть 9 марта отреагировала на распад соглашения обвалом, который удалось частично отыграть.

После этого снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели и индексы российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили прогноз аналитика Goldman Sachs по курсу рубля
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020