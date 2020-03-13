Курс евро на Мосбирже опустился ниже 81 рубля

Курс российского рубля по отношению к евро на Московской бирже укрепился на 3% к уровню закрытия предыдущих торгов. По данным на 14:46 мск пятницы, 13 марта, европейская валюта торговалась на уровне 80,99 рубля. Это следует из данных сайта торговой площадки.

По состоянию на 14:50 мск 13 марта, европейская валюта находилась на отметке 80,95 рубля. Это на 3,1% ниже уровня закрытия торговой сессии накануне.

Ранее в пятницу Центральный Банк России установил официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник в 81,861 рубля. Курс американского доллара снижен на 83,92 копейки — до 73,1882 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. Цена на нефть 9 марта отреагировала на распад соглашения обвалом, который удалось частично отыграть.

После этого снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели и индексы российских компаний.

13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.