Эксперты оценили прогноз аналитика Goldman Sachs по курсу рубля

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов и руководитель аналитического департамента AMarkets прокомментировали «Известиям» прогноз аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа по курсу рубля.

Ранее 13 марта Граф заявил, что в ближайшие два года курс рубля, следуя за динамикой цен на нефть Brent, вернется к отметке 61 рубль за доллар.

Вячеслав Абрамов допускает, что прогноз аналитика банка Goldman Sachs может оправдаться. При условии, что, помимо стабилизации нефтяных цен, экономика России не столкнется с масштабными препятствиями, такими как новые санкции.

«Самое главное для российского рубля в корреляции с нефтью — это бюджетное правило. Бюджет России сверстан из расчета $42 за баррель и 65,7 рубля за доллар. Получается рублевая стоимость бочки нефти 2760 рублей. Все средства, полученные от продажи нефти свыше этой цифры, идут на пополнение резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) и покупку валюты», — сказал эксперт.

По его словам, учитывая сегодняшние цены на нефть в размере $34,5 за нефть марки Brent, российский рубль может стоить 80 рублей за доллар, но курс рубля сегодня торгуется в районе 73 рублей.

«В данной ситуации ощутима поддержка Банка России в решении об отмене покупке валюты и, более того, продаже. В России близится налоговый период, поэтому нельзя исключать, что экспортеры уже начали продавать валюту для уплаты налогов, что притормозило резкое ослабление рубля», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что сильное воздействие на рубль оказывает множество и внешних факторов на мировых финансовых рынках, так как российская экономика построена преимущественно на экспорте нефтегазовых продуктов, и когда мировая экономика замедляется, падает спрос на сырье, то российская экономика недополучает большой объем денег.

Пока предварительные потери бюджета России в 2020 году оцениваются в 3 трлн рублей, заключил Абрамов.

В свою очередь Артем Деев заявил, что в течение второго квартала 2020 года стоит ожидать снижения нефтяных котировок. C 1 апреля перестает действовать сделка ОПЕК+ и на рынок поступит дополнительно 7–7,5 млн баррелей нефти в сутки, потому что добычу нарастят Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Ирак.

«Что означает цену за баррель на уровне гораздо ниже $30. В таких условиях рубль, скорее всего, несмотря на все усилия со стороны Центробанка, еще больше обесценится и уйдет к границам 80 рублей за доллар. Фундаментальных факторов, обещающих рост стоимости нефти в горизонте полгода и больше, также нет», — заключил экономист.

6 марта стало известно о провале переговоров стран – участниц ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и распаде соглашения о нефтедобыче. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.