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Аналитик спрогнозировал курс рубля на 2022 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ближайшие два года курс рубля, следуя за динамикой цен на нефть Brent, вернется к отметке 61 за доллар. Об этом 13 марта заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.

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«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне $30 за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к $60 за баррель в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — приводит его слова «РИА Новости».

При ожидаемой цене на нефть в $30 за баррель в течение второго и третьего квартала рубль будет держаться на уровне 75 за доллар, а в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар.

6 марта стало известно о провале переговоров стран – участниц ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и распаде соглашения о нефтедобыче. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 13 марта при открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро потеряли больше рубля: доллар снизился до отметки 73,61 рубля, евро — до 82,23 рубля.

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