Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

«С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне соответственно «зеленый коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами», — приводит его слова «Интерфакс» в понедельник, 16 марта.

Мишустин отметил, что для решения этих задач торговым предприятиям будут предоставлены льготные кредиты.

Премьер-министр подчеркнул, что поддержка торговой отрасли является первоочередной задачей в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Торговые сети должны иметь надежный и достаточный запас товаров первой необходимости.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.