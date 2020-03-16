Мишустин назвал причины роста числа заболевших коронавирусом в России

Рост числа заболевших коронавирусом в России в последние дни происходит за счет близких людей, страдающих инфекцией. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

«Коронавирус — одна из разновидностей респираторных заболеваний, но пока еще малоизученная. К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился. Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счет их близких или тех, с кем они контактировали», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава правительства сообщил об используемом бюджете страны для борьбы с пандемией.

«Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий», — подчеркнул Мишустин.

Присутствующим на заседании вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову премьер поручил создать фонд премирования борющихся с инфекцией врачей.

«Также поручаю вам, Татьяна Алексеевна, совместно с Антоном Германовичем Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом», — заявил премьер.

Мишустин также отметил, что ответственное отношение к своему здоровью в совокупности с мерами, которые предпринимает сейчас государство, позволят оперативно стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

Ранее, 15 марта, стало известно об еще одном случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Инфицированным оказался гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Заболевший был обнаружен в Подмосковье.

Перед этим в этот же день сообщалось о четырех новых случаях инфицирования в России. Три из них выявили в Подмосковье, а один — в Тюменской области. Как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.