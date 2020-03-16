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В Мурманской области отменили мероприятия с участием более 100 человек

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Власти Мурманской области отменили все культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности региона в понедельник, 16 марта.

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«С целью предотвращения появления и распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области отменяются все культурно-массовые мероприятия численностью свыше 100 человек», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в регионе продолжают действовать усиленные меры безопасности. В частности, запреты на проведение мероприятий с участием иностранцев, а также выезд организованных групп за границу и по России.

На сегодняшний день в Мурманской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что в Коми вводят свободное посещение детских садов и учреждений дополнительного образования. Школы, организации высшего и среднего профессионального образования переводят на дистанционное обучение. Меры направлены на профилактику распространения нового коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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