В Мурманской области отменили мероприятия с участием более 100 человек

Власти Мурманской области отменили все культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности региона в понедельник, 16 марта.

«С целью предотвращения появления и распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области отменяются все культурно-массовые мероприятия численностью свыше 100 человек», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в регионе продолжают действовать усиленные меры безопасности. В частности, запреты на проведение мероприятий с участием иностранцев, а также выезд организованных групп за границу и по России.

На сегодняшний день в Мурманской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что в Коми вводят свободное посещение детских садов и учреждений дополнительного образования. Школы, организации высшего и среднего профессионального образования переводят на дистанционное обучение. Меры направлены на профилактику распространения нового коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.