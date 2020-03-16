В России создан координационный совет по борьбе с COVID-19

Премьер-министр России РФ Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Постановление опубликовано на сайте правительства в понедельник, 16 марта.

Среди задач совета — организация взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий по борьбе с COVID-19, рассмотрение проблем и угроз, связанных с распространением инфекции и пр.

Возглавил совет сам Мишустин.

«Я принял решение создать Координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», — приводятся слова премьер-министра на сайте правительства.

Он подчеркнул, что необходимо принять все необходимые меры, чтобы защитить людей и не допустить массового распространения инфекции на территории страны. Также Мишустин напомнил, что правительством и оперштабом был принят ряд важных решений. В частности, ограничены перелеты во все страны Евросоюза, а также в Швейцарию и Норвегию. Кроме того, ограничены заграничные командировки сотрудников министерств и ведомств.

Премьер поручил усилить работу по информированию граждан о ситуации с коронавирусом, а также сосредоточить усилия на контроле за группами риска.

На первоочередные мероприятия по поддержке экономики и россиян в условиях распространения инфекции направят 300 млрд, сказал он на совещании с вице-премьерами.

«Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, Мишустин поручил создать специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Данная задача поставлена перед вице-премьером Татьяной Голиковой и министром финансов Антоном Силуановым.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.