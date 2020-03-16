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Правительство решило отсрочить налоги для туризма и авиаперевозок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России приняло решение об отсрочке налогов для сферы туризма и авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 16 марта.

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Туризм и перевозки понесли ущерб от коронавируса в первую очередь, цитирует главу правительства ТАСС. Позже это может коснуться и других отраслей, заявил премьер.

Ранее, 16 марта, Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Его задача — организация взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий по борьбе с COVID-19, рассмотрение проблем и угроз, связанных с распространением инфекции и пр. Главой совета стал сам премьер-министр.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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