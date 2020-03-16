В Кемерове сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом

Состояние жителей Кемерова, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Два пациента с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице Кемерова, они изолированы, получают лечение. Их состояние за минувшие сутки незначительно улучшилось», — цитирует сообщение ТАСС.

Контакты с возможными носителями вируса имели еще девять жителей Кемерова. У одного из них наличие инфекции не подтвердилось, остальные восемь продолжают находиться на карантине под наблюдением врачей.

Также Цивилев уточнил, что с 16 марта учащиеся всех вузов региона переходят на дистанционное обучение, школьники также либо переходят на дистанционное обучение, либо освобождаются от занятий сроком на две недели, а в детских садах вводится режим свободного посещения.

По состоянию на 11:00 (7:00 мск) новых случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области не выявлено.

О том, что в Кемерове у двух пациентов подтвердилась коронавирусная инфекция, стало известно 14 марта. Двое жителей Кемеровской области прибыли после путешествия в Италию в московский аэропорт Шереметьево, откуда вылетели в Новосибирск. Дальнейший путь граждане проделали на личном транспорте.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на 16 марта, в мире заразились около 164 тыс. человек, вылечились почти 76 тыс. пациентов, а умерли почти 6,5 тыс.