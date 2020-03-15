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В Подмосковье у прилетевшего из Мадрида венесуэльца нашли коронавирус

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Подмосковье зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида, сообщил в воскресенье, 15 марта, губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

«На сегодняшний день в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня, — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — написал глава региона.

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Он подчеркнул, что выявленный случай свидетельствует о том, что основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто прибыл из Европы.

В области запрещено проведение мероприятий более чем на 5 тыс. человек и введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции.

Ранее в воскресенье в российском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 63. Три новых случая 15 марта зарегистрировали в Подмосковье и один — в Тюменской области.

Накануне было известно о 59 заболевших. Отмечалось, что в Москве болеют 33 человека.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 64 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

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